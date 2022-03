High-end Honor Magic 4 en 4 Pro Officieel Aangekondigd

Honor heeft twee nieuwe high-end smartphones aangekondigd. Het gaat om de Honor Magic 4 en de Honor Magic 4 Pro, die beide beschikken over een groot scherm en een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor. De Magic 4 Pro kan met 100W snelladen.

De Honor Magic 4 Pro beschikt over een een 6,81-inch OLED-scherm, de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm, 8GB werkgeheugen, een 4600 mAh accu die zowel bekabeld als draadloos met 100W kan snelladen, een dubbele selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 64MP telefotolens en een ToF-dieptesensor.

De reguliere Honor Magic 8 heeft hetzelfde scherm, dezelfde processor en net zoveel werkgeheugen. De smartphone beschikt verder over een 4800mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en een rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP periscooplens met 5x optische zoom.

Beide toestellen draaien op Android 12 met de Magic UI-schil en de Google Play Services. De reguliere Honor Magic 4 kost 899 euro en de Magic 4 Pro krijgt een vanaf prijs mee van 1099 euro. De smartphones verschijnen in het tweede kwartaal van 2022 op de markt, maar het is nog onduidelijk of de smartphones ook in Nederland worden uitgebracht.

via [droidapp]