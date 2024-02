“Introductie Samsung Galaxy A55 Op 11 Maart”

Samsung zal volgens de laatste geruchten op 11 maart de opvolger van de zeer populaire Galaxy A54 introduceren. Veel specificaties en andere details van de Galaxy A55 zijn al uitgelekt in het geruchtencircuit.

De informatie over de Samsung Galaxy A55 is gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde website WinFuture. Volgens de bron krijgt de Galaxy A55 onder andere een 6,5-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Samsung Exynos 1480-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Voorop vinden we nog een 32MP selfie-camera en een in-display vingerafdrukscanner. De aluminium behuizing is waterdicht (IP67).

De Samsung Galaxy A55 draait op Android 14 met de One UI 6.1-schil, die vermoedelijk een aantal AI-functies bevat die Samsung heeft geïntroduceerd op de Galaxy S24. Samsung zal de Galaxy A55 op 11 maart samen met de Galaxy A34 introduceren voor een adviesprijs van 449 euro.

