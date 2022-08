Android 13 Officieel Gelanceerd: Dit Is Er Nieuw!

Vrij onverwachts heeft Google de nieuwste versie van Android officieel uitgebracht. Android 13 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en Pixel-gebruikers kunnen de update direct downloaden. In dit artikel lees je wat er allemaal nieuw is.

Nadat we onlangs nog schreven dat Google Android 13 waarschijnlijk pas in september zal uitrollen, heeft Google de update nu al uitgerold naar de Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4, Pixel 4 XL en de Pixel 4a. Smartphones van andere fabrikanten ontvangen de Android 13-update later dit jaar.

Material You-design

In Android 13 is onder andere het Material You-design verder uitgebreid, waardoor gebruikers nog meer opties krijgen om de interface aan te passen. Zo zijn nu bijvoorbeeld de icoontjes van niet-Google-apps aan te passen, zodat ze matchen met de gekozen achtergrond en interface-kleuren.

Rechten

Ook kun je dankzij nieuwe privacy-functies er voor kiezen om alleen specifieke foto’s en video’s te delen met een app, in plaats van volledige toegang te geven tot je media. Daarnaast vraagt Android 13 bij de installatie van een nieuwe app direct of je toestemming wilt geven om notificaties te sturen. Bij vorige Android-versies mochten apps standaard meldingen sturen, tenzij je deze rechten na de installatie handmatig in de instellingen uitschakelde.

Multitasken op grotere schermen

Google heeft verder verbeteringen doorgevoerd die multitasken op grotere schermen eenvoudiger moet maken. Zo kun je makkelijker apps naast elkaar zetten in de splitscreen-modus, om bijvoorbeeld aan de ene kant een email te typen terwijl aan de andere kant van het scherm een YouTube video afspeelt. Ook kun je je hand op het scherm van een tablet laten rusten zonder dat de tablet dit registreert als een veeg of tik. Daarnaast kunnen mensen die multitasken op meerdere apparaten voortaan media kopiëren op hun smartphone, om deze vervolgens te plakken op hun tablet. Dit werkt ook andersom.

Extra’s

Verder zijn er een hoop kleine verbeteringen of extra features toegevoegd, zoals de mogelijkheid om een avatar van een profiel te personaliseren, het eenvoudiger toevoegen van tegels in de snelle instellingen, een uitgebreidere Bedtijdstand, de optie om te wisselen van bluetooth-apparaat in de mediaspeler, verbeterde haptische feedback en de mogelijkheid om per app een andere taal in te stellen.

