Sony Xperia L4 Nu Verkrijgbaar In Nederland

De Xperia L4 van de Japanse fabrikant Sony is nu verkrijgbaar in Nederland. De budget-smartphone die in februari werd aangekondigd krijgt een adviesprijs mee van 199 euro.

De Sony Xperia L4 beschikt over een 6,2-inch HD+-scherm, een MediaTek octa-core-processor, 3GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3580 mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 13MP + 5MP + 2MP driedubbele rear-camera en een 8MP selfie-camera.

De Sony Xperia L4 draait op Android 9 Pie en is bij Coolblue verkrijgbaar voor 199 euro. Je ontvangt een gratis Bluetooth speaker van Sony cadeau (zolang door voorraad strekt).

via [droidapp]