Specificaties Van Sony Xperia 1 VII Uitgelekt

Sony zal de high-end Xperia 1 VII morgen officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn de nodige specificaties en beelden van de nieuwe vlaggenschip-smartphone al uitgelekt. Wij zetten ze in dit artikel op een rijtje.

Volgens de geruchten krijgt de Sony Xperia 1 VII een 6,5-inch FHD+ OLED-scherm met BRAVIA-technologie. Deze technologie gebruikt de fabrikant ook voor zijn televisies en moet ervoor zorgen dat kleuren nog beter overkomen. Daarnaast is het scherm dankzij een speciale zonlichtmodus goed leesbaar in direct zonlicht.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen en een driedubbele rear-camera met een hoofdlens, een verbeterde groothoeklens en een zoomlens. De smartphone verschijnt op de markt in de kleuren paars, groen en zwart en is te zien op beelden die zijn gedeeld door de bron AndroidHeadlines. Qua uiterlijk lijkt de Sony Xperia 1 VII erg veel op zijn voorganger, met opnieuw vrij dikke randen aan de boven- en onderzijde van het scherm. Uiteraard beschikt de smartphone ook weer over een fysieke shutter-knop aan de zijkant.

Na de officiële introductie, dat morgen 13 mei om 4 uur zal plaatsvinden, delen wij alle details met jullie, inclusief de specificaties, prijzen en releasedatum.

via [AW]