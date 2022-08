Samsung Galaxy S22-serie Krijgt Grote Camera-update

Gebruikers van de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra krijgen binnenkort een update die verschillende camera-verbeteringen met zich mee brengt. Zo zorgt de update onder andere voor beter belichte foto’s met minder ruis, stabielere video’s en meer hyperlapse opties.

De Galaxy S22-serie is al een van de beste camera-smartphones op de markt, maar de resultaten van de camera moeten na het installeren van de volgende update nog beter zijn. Zo brengt de update onder andere betere QR-scans en meer ‘hyperlapse’-mogelijkheden met zich mee. Zo kun je voortaan niet alleen hyperlapse video’s maken met de hoofdlens en groothoeklens, maar ook met de telelens. Ook zorgt de update voor geoptimaliseerde HDR in alle omstandigheden en hebben foto’s voortaan minder last van ruis. Daarnaast is de digitale stabilisatie van video’s nog beter dan dat het al was.

We weten niet precies wanneer de update in Nederland en België aankomt, maar Samsung heeft aangegeven dat de uitrol “snel” van start gaat.

