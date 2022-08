Samsung Galaxy Tab S8 Ontvangt Android 12L-update

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 12L voor de tablets in de Galaxy Tab S8-serie. Android 12L brengt verschillende verbeteringen met zich mee waaronder verbeterde multitasking en een interface die beter is geoptimaliseerd voor grote schermen.

Heb je een Galaxy Tab S8, een Tab S8 Plus of een Tab S8 Ultra, dan kun je vanaf nu een grote update verwachten. Het gaat om de Android 12L-update met versie 4.1.1 van de One UI-schil. Android 12L is in het voorjaar door Google aangekondigd en is speciaal ontwikkeld voor tablets en vouwbare smartphones.

In Android 12L kun je via een taakbalk onder aan het scherm eenvoudig apps op het scherm slepen om ze naast elkaar in een split-screen te openen. Gebruik je vaak dezelfde apps naast elkaar, dan kun je deze aan elkaar koppelen zodat je ze later met een knop tegelijkertijd kunt openen.

Verder is er een nieuwe gesture toegevoegd waarmee je het split-screen kunt openen door met twee vingers van de zijkanten naar het midden te vegen en kan de tablet teksten herkennen in afbeeldingen om deze vervolgens te vertalen of te kopiëren. Er is echter nog geen ondersteuning voor de Nederlandse taal. Daarnaast zijn er meer stickers en emoji in Samsung Toetsenbord te vinden, kun je de favorieten in Samsung Internet van volgorde veranderen en heeft de Mijn bestanden-app een veel uitgebreidere zoek-functie gekregen. Kortom, een zeer uitgebreide update.

De Android 12L-update rolt de komende weken uit naar alle Galaxy Tab S8-tablets. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]