Reclames blokkeren? Deze Adblockers voor Android werken echt

Er zijn maar weinig reclames waar bezoekers blij van worden. Nu online gokken sinds 1 oktober 2021 legaal is geworden is er een stortvloed aan casino reclames bijgekomen.

De hoogste tijd om alle Adblockers voor Android nog eens onder de loep te nemen!

Wij zijn opzoek gegaan naar de beste apps om reclames te blokkeren. Dit zijn niet alleen applicaties die gemaakt zijn voor het casino segment maar alle vormen van online adverteren. Zo krijg je geen vervelende reclames van toto casino meer te zien voor een video, en worden de meeste advertenties door Adblockers geblokkeerd.

Daarnaast wil je ook niet betalen voor deze service. Er zijn genoeg gratis applicaties voor Android Smartphones gemaakt dus dit hoeft geen probleem te zijn.

Hoe werken deze Blokkades van Internet Reclame?

Reclame blokkeren met een Adblocker werkt alleen bij het vermoeden dat het om een reclame gaat. Zo kan je gerust een kansspelwebsite bezoeken, maar worden de advertenties naar deze websites geblokkeerd.

Om reclame te kunnen herkennen houden deze applicaties rekening met verschillende Indicaties. Zo kunnen “ad” of “promo” in de broncode worden herkend. Wanneer dit wordt gecombineerd met het openen van de link in een nieuw venster dan levert dit vaak een blokkade op.

Deze gratis Adblockers Scoren goed (op basis van veel Reviews)

Om tot een goede lijst te komen van Adblockers hebben we gekeken wat er op de markt te krijgen is. We zijn niet de eerste bezoekers die hier interesse in hebben, zodra we adblocker in het zoekvenster van Google Play typten kwam direct “Adblocker voor android” als suggestie naar voren.

Om tot een goede lijst van Adblocker applicaties te komen hebben we alleen de Apps geselecteerd die minimaal 4,4 sterren of hoger als rating krijgen in Google-Play. Dit zijn op het moment van schrijven de volgende 4 partijen (van hoog naar laag):

Brave Prive-webbrowser (Brave Software)

FAB Adblcker Browser (Rocketshield Browser Technology Limited)

Adblocker Browser (eyeo GmbH)

Adguard Content Blocker (Adguard Software Limited)

Wij hebben hier de selectie gemaakt dat ze geschikt moeten zijn voor alle Android apparaten. Zoals je misschien al opvalt werken de meeste Adblockers als een aparte browser, dit betekent dat je geen gebruik meer kan maken van Google Chrome als je vervelende reclames wilt laten blokkeren.

Conclusie: De Brave Internetbrowser werkt het beste

Wij denken dat wij de mening van miljoenen gebruikers zwaarder weegt dan onze test, om die reden volgen wij de rating die gebruikers hebben gegeven op het Google-Play platform.

Daarbij komt Brave Internetbrowser als beste adblocker voor Smartphones uit de bus. Dit is een applicatie die je op alle Android-toestellen kan installeren om zo goed als reclameloos door het digitale leven te gaan.

Bezoek de Brave Website of Download de Applicatie

Brave claimt de beste privacy te hebben en 3X zo snel te zijn als Google Chrome.

Zoek je naar een manier om reclames in je Samsung-Browser te blokkeren dan is AdGuard Content Blocker een betere optie.

Wij hebben zowel Adguard Content Blocker als de Brave browser zelf uitgetest en ze lijken prima hun werk te doen. Niet alle websites stellen het op prijs wanneer je advertenties blokkeert, om die reden zal je soms moeten wisselen van browser als je ECHT iets wilt zien.

Ga niet af op de onafhankelijke reviews

Zoek je naar een objectieve mening over bepaalde Apps? Dan is het verstandig om zelf onderzoek te doen. Veel websites die zich als objectief portretteren krijgen betaald om een bepaalde score te geven.

Dit werkt zo in de TECH maar ook bij websites die wasmachines, reizen of casino’s vergelijken, waarom zou je een “aanrader” op plek 1 zetten wanneer je daar geen geld aan over houdt? Meestal staat er een uitgebreide disclaimer op de website waarbij uiteen wordt gezet hoe deze vergelijkingen tot stond zijn gekomen.

Wie bepaalt nu echt wat het beste product is? Op de meeste websites waarop producten worden vergeleken is dit subjectief. Zoals je kan zien is deze bekende boekingswebsite transparant.

Ben je het niet eens met de waardering van Android Gebruikers? Laat dan je reactie achter met de APP waarvan jij denkt dat die het beste is.

Disclaimer: Google-Play heeft er belang bij om niet de beste waardering te geven aan Adblocker Apps die echt werken, een groot gedeelte van haar inkomsten komt uit advertenties. Wij hebben dit niet meegewogen bij het bovenstaande overzicht.