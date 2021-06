HMD Global Verkocht In Eerste Kwartaal 2 Miljoen Nokia-smartphones

HMD Global, de fabrikant verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones, heeft in het eerste kwartaal van 2021 ongeveer 2 miljoen smartphones verkocht. Dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dit blijkt uit een onderzoek van Counterpoint Research. Het bedrijf laat weten dat HMD Global in het eerste kwartaal van 2021 in totaal 2,0 miljoen smartphones heeft verkocht. In het eerste kwartaal van 2020 verkocht HMD Global nog 1,7 miljoen smartphones.

Het is echter niet alleen goed nieuws. In het laatste kwartaal van 2020 verkocht HMD Global namelijk 2,8 miljoen smartphones. De verkoop in het eerste kwartaal van 2021 is dus met 800.000 exemplaren gedaald ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het onderzoeksbureau laat weten dat er vooral in India minder smartphones zijn verkocht. In Afrika en delen van Europa doet de fabrikant het juist beter.

In hetzelfde kwartaal wist HMD Global ook nog 11 miljoen feature-phones te verkopen. Momenteel staat Nokia op de elfde plek op de smartphonemarkt.

