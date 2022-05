Google Pixel 6a Officieel Aangekondigd

Google heeft tijdens de Google I/O 2022-conferentie zijn nieuwste mid-range smartphone aangekondigd. De Google Pixel 6a is een voordeligere variant van de reguliere Pixel 6 en krijgt onder andere vijf jaar updateondersteuning.

Tijdens de Google I/O 2022-conferentie heeft Google verschillende aankondigingen gedaan. Zo heeft het bedrijf onder andere de Pixel 6a gepresenteerd. De Google Pixel 6a heeft net als de reguliere Pixel 6 een glazen afwerking en een horizontale cameraopstelling. Voorop vinden we een 6,2-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2.400 x 1.080 pixels en een in-display vingerafdrukscanner.

Intern beschikt de Google Pixel 6a over dezelfde high-end Tensor-processor als in de Pixel 6, 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4.800 mAh en ondersteuning voor 30W snelladen. De hoofdcamera is hetzelfde als de 12,2MP hoofdlens van de Pixel 5a. Daarnaast vinden we een 12MP groothoeklens die ook in de Pixel 6 te vinden is. Voorop zit een 8MP selfie-camera.

Je kunt de Google Pixel 6a vanaf 21 juli online bestellen in de kleuren wit, zwart en groen. Vanaf 27 juli ligt de smartphone in de winkels. Google brengt zijn smartphones echter niet uit in Nederland en België. Je kunt de Pixel 6a wel kopen in Duitsland of Frankrijk. Daarnaast zal het straks waarschijnlijk mogelijk worden om de Pixel 6a tegen een meerprijs in ons land te kopen via de grijze import.