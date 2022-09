“OnePlus Zal Opvolger Van OnePlus 10 Pro Eind Dit Jaar Al Introduceren”

Volgens de laatste geruchten is OnePlus van plan om de opvolger van de OnePlus 10 Pro al eind dit jaar te introduceren. De OnePlus 11 Pro zal namelijk de eerste smartphone zijn die gebruikmaakt van de Snapdragon 8 Gen 2-processor, Qualcomm’s aankomende vlaggenschip-chipset.

OnePlus brengt steeds vaker een nieuwe smartphone op de markt en volgens de laatste geruchten hoeven we dit keer minder lang te wachten op de opvolger van de OnePlus 10 Pro. Zo zou OnePlus de OnePlus 11 Pro nog voor het einde van dit jaar in thuisland China willen aankondigen, aldus een lekker op de Chinese social media site Weibo. De huidige OnePlus 10 Pro is 31 maart voor de Nederlandse markt aangekondigd. Dit zou betekenen dat we in minder dan 9 maanden al de opvolger te zien krijgen. Wel verwachten we dat de introductie voor de Nederlandse markt 2 of 3 maanden later zal plaatsvinden. De OnePlus 10 Pro werd namelijk in januari van dit jaar al voor de Chinese markt gepresenteerd.

De reden voor de vroege introductie heeft te maken met de keuze voor de nieuwste processor van Qualcomm. OnePlus zou er namelijk alles aan willen doen om de eerste smartphonefabrikant te zijn die gebruik maakt van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chipset. Qualcomm zal deze nieuwe chipset naar verwachting in november introduceren.

Voorlopig gaat het nog om geruchten, dus neem dit bericht met een korrel zout.

via [AW]