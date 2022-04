OnePlus 10 Pro Aangekondigd Voor Europese Markt

OnePlus heeft gisteren via een livestream de OnePlus 10 Pro aangekondigd voor de Europese markt. Zoals verwacht krijgt de smartphone in Europa een adviesprijs mee van 899 euro. Voor deze prijs krijg je een high-end smartphone met een goeie camera.

De OnePlus 10 Pro is een krachtige smartphone met een 6,7-inch AMOLED-scherm. Dit scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12 GB LPPDR5 werkgeheugen, 128GB of 256 GB UFS 3.1 opslagruimte en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden. Ook is er ondersteuning voor omgekeerd draadloos opladen.

De rear-camera bestaat uit een 48MP f/1.8 hoofdlens met OIS, een 50MP f/2.2 groothoeklens met een 150 graden kijkhoek en een 8MP f.2.4 telelens met 3,3x optische zoom. De selfie-camera heeft een 32MP f/2.2 lens.

De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en de OnePlus 10 Pro heeft ondersteuning voor 5G en Dolby Atmos. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Emerald Forest en Volcanic Black voor 899 euro (8GB + 128GB) of 999 euro (12GB + 256GB). Mensen die nu via de site van OnePlus een pre-order plaatsen krijgen gratis draadloze OnePlus Buds Pro oordopjes cadeau. Vanaf 11 april ligt de OnePlus 10 Pro in de winkels.