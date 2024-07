Fairphone 5 Ontvangt Android 14-update

Fairphone is begonnen met de uitrol van Android 14 voor de Fairphone 5. Fairphone heeft via een persbericht laten weten dat de fabrikant op 15 juli is begonnen met de uitrol van de update en dat alle gebruikers de komende weken Android 14 ontvangen. De update rolt dus in fasen uit.

De Android 14-update voor de Fairphone 5 brengt verschillende verbeteringen met zich mee die zijn aangevraagd door de gebruikerscommunity. Het gaat hierbij om de volgende punten:

– Een opgefriste lay-out met een nieuwe look en feel voor het toestel

РEen nieuwe functie waarmee klanten de terug- en resetknop in de hoofdnavigatiebalk kunnen verwisselen 

– De introductie van Android 14’s gesplitste schuifregelaars voor bel- en meldingsvolumes, waarbij Fairphone de geluidsniveaus heeft aangepast en het minimale volume heeft verlaagd om klanten meer granulariteit te bieden.

Naast deze verbeteringen installeert de update ook de beveiligingspatch van juli 2024, waardoor de beveiliging van de Fairphone 5 weer helemaal up-to-date is. De Fairphone verscheen in 2023 op de markt met Android 13 en zal ten minste tot 2031 updates blijven ontvangen.