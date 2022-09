“Eerste Details Vouwbare Vivo X Fold+ Gelekt”

Vivo, die sinds kort ook actief is op de Nederlandse markt, werkt aan een nieuwe opvouwbare smartphone. Het gaat om de Vivo X Fold+, waarvan nu de eerste details zijn uitgelekt. Zo krijgt de smartphone volgens de geruchten onder andere een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en een verbeterde scharnier.

De informatie over de Vivo X Fold+ is op Twitter gedeeld door tech-lekker Ben Geshkin. De Vivo X Fold+ is de tweede vouwbare smartphone van de fabrikant en de opvolger van de X Fold die in het najaar werd uitgebracht.

De Vivo X Fold+ heeft een vergelijkbaar design als de bekende Galaxy Z Fold-serie. Wel krijgt de smartphone van Vivo vermoedelijk een groter hoofd- en coverscherm. Zo heeft de huidige Vivo X Fold een 8-inch hoofdscherm en een 6,53-inch coverscherm. De Vivo rust de X Fold+ uit met een verbeterde scharnier, een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en een ZEISS-cameraopstelling. De accu heeft volgens de bron een capaciteit van 4730 mAh en kan met een snelheid van 80W worden opgeladen.

De officiële introductie zal eind deze maand al plaatsvinden, aldus de geruchten. Informatie over een Nederlandse of Europese release hebben we nog niet.

Vivo X Fold+



• Snapdragon 8+ Gen 1

• New stronger hinge

• 19 DisplayMate A+ certifications

• Zeiss co-developed camera

• Zeiss T* coating

• Wired 80W / wireless 50W charging

• 4730mAh battery (+130mAh)

• Red color option 🔴 pic.twitter.com/1z1aXFgDB4 — Ben Geskin (@BenGeskin) September 19, 2022

via [AW]