OnePlus Deelt Teaser Van OnePlus Nord Smartwatch

OnePlus werkt aan een nieuwe smartwatch, die een stuk voordeliger zal zijn dan de originele OnePlus Watch. De fabrikant heeft nu de eerste teaser gedeeld die alvast een gedeelte van de smartwatch laat zien.

Binnenkort kunnen we de tweede smartwatch van OnePlus verwachten, die waarschijnlijk de naam OnePlus Nord Watch krijgt. De OnePlus Nord Watch is nu alvast te zien op de bovenstaande teaser. De teaser bevestigd eerdere geruchten die spraken over een vierkant scherm in plaats van een rond scherm. Het is nog onduidelijk of OnePlus de OnePlus Nord Watch als een uitgebreide fitnesstracker of een simpele smartwatch zal presenteren.

Naar verwachting zal OnePlus de Nord smartwatch deze of volgende maand officieel introduceren. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet.

