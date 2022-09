Gaat T-Mobile Pixel-smartphones Verkopen In Nederland?

Techjournalist Bastiaan Vroegop heeft een aanwijzing gevonden die suggereert dat T-Mobile Pixel-smartphones gaat verkopen in Nederland. In T-Mobile winkels gebruikt de telecomprovider namelijk de tekst “er komt iets bijzonders aan op 6 oktober“. Dit is dezelfde dag waarop Google de Pixel 7-serie zal introduceren.

Op de foto’s van Bastiaan Vroegop zien we naast de tekst ook het Google-logo en een design dat erg lijkt op de eerder gedeelte teaser van Google. Al deze aanwijzingen suggereren dat Google eindelijk de Pixel-smartphones uitbrengt in Nederland.

Toch kunnen we het nog niet met zekerheid zeggen, want Google zal op 6 oktober meerdere producten introduceren. Zo verwachten we naast de Pixel 7 serie ook een Pixel smartwatch en mogelijk zelfs een Pixel tablet. Toch lijkt het aannemelijker dat een telecomprovider een nieuwe smartphone zal aanbieden in plaats van één van de ander genoemde producten.

T-Mobile is overigens niet de enige telecomprovider die de komst van een nieuw product promoot. Telecomprovider Tele2 gebruikt dezelfde teksten op zijn website.

