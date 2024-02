Honor Magic 6 Pro Aangekondigd Voor 1299 Euro

Honor heeft tijdens de MWC 2024 de Magic 6 Pro gepresenteerd voor de Europese markt. Honor introduceerde de Magic 6 Pro eerder al voor de Chinese markt. De Honor Magic 6 Pro kost in Europa 1299 euro.

De Honor Magic 6 Pro is een echte vlaggenschip-smartphone. Zo beschikt de Magic 6 Pro over een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor, minimaal 12GB werkgeheugen, minimaal 256GB opslagruimte en een 5600 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Ook is er ondersteuning voor 66W draadloos laden.

Het AMOLED-scherm is 6,8-inch groot met een resolutie van 2800 bij 1280 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. In dit scherm vinden we een ovalen uitsparing met daarin een 50MP selfie-camera en een 3D ToF-sensor.

Achterop vinden we een grote ronde camera-module met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 180MP telelens. De hoofdlens heeft een variabel diafragma (f/1.4-2.0, 23mm) en de telelens heeft 2,5x optische zoom. Net als met de Samsung Galaxy S24 Ultra kun je echter ook 100x optisch inzoomen.

De Honor Magic 6 Pro verschijnt niet in alle Europese landen op de markt. Zo is de smartphone nog niet voor Nederland aangekondigd, maar wel voor Duitsland. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen, blauw, paars en wit voor een prijskaartje van 1299 euro. We verwachten dat de Honor Magic 6 Pro binnenkort ook via Nederlandse webwinkels verkrijgbaar is dankzij de grijze import.

via [androidplanet]