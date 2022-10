Samsung Galaxy S20 FE En Note 20-serie Ontvangen Oktober-update

Samsung heeft een nieuwe beveiligingspatch uitgerold naar drie smartphones van het bedrijf. Gebruikers van de Galaxy S20 FE, de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra kunnen vanaf nu de beveiligingsupdate van oktober downloaden.

De beveiligingspatch van oktober 2022 bevat enkele tientallen oplossingen voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Deze patches worden maandelijks door Google uitgerold. In de update heeft Samsung zelf echter ook nog een aantal patches toegevoegd die specifiek gericht zijn op de smartphones van het bedrijf.

De update voor de Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20-serie is zo’n 270MB groot en is inmiddels ook in Nederland aangekomen, zo blijkt uit reacties van gebruikers. De update brengt verder geen nieuwe functies met zich mee, maar het is belangrijk om altijd de nieuwste beveiligingspatches te installeren om jezelf te beschermen tegen kwaadaardigen.

