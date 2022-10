OnePlus Introduceert Volgende Maand Nieuwe Budget-smartphone Nord N300

OnePlus is van plan om volgende maand een nieuwe budget-smartphone op de markt te brengen. Het gaat om de OnePlus Nord N300 die onder andere ondersteuning heeft voor 33W snelladen.

Volgens The Verge is de OnePlus Nord N300 dit keer niet uitgerust met een Qualcomm-processor, maar maakt de smartphone gebruik van een MediaTek-processor. Om welke chipset het precies gaat weet de bron nog niet. Ook is het nog onduidelijk hoe groot het scherm is en over welke camera’s de Nord N300 beschikt.

Wel weet de bron te melden dat de OnePlus N300 met 33W kan snelladen en dat het scherm een 90Hz verversingssnelheid heeft. Het is nog onduidelijk of de OnePlus Nord N300 ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn. De N200 is namelijk niet in Nederland te koop, maar de N100 was in 2020 wel in ons land verkrijgbaar voor minder dan 200 euro.

via [hardware.info]