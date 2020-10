OnePlus Introduceert Goedkopere Draadloze Oordopjes Buds Z

OnePlus heeft deze week de OnePlus 8T geïntroduceerd, maar kondigde ook gelijk de nieuwste draadloze oordopjes van de fabrikant aan. De OnePlus Buds Z kost 59 euro, 30 euro goedkoper dan de originele OnePlus Buds.

De nieuwe Buds Z hebben een betere waterbestendigheid gekregen, maar de accu gaat wel wat minder lang mee dan de duurdere OnePlus Buds. Beide oordopjes beschikken over een 40 mAh accu en de oplaadcase heeft een capaciteit van 450 mAh. Je kunt 5 uur luisteren naar muziek en 20 uur in combinatie met de oplaadcase. De originele Buds hebben een luistertijd van 7 uur en een accuduur van 30 uur in combinatie met de oplaadcase.

De oordopjes hebben een IP55-rating gekregen en maken gebruik van 10mm drivers, tegenover een IPx4-rating en 13mm drivers van de originele Buds. De oplaadcase is iets kleiner geworden. De OnePlus Buds Z is vanaf deze week verkrijgbaar in de kleur wit.