“Google Pixel 7 Pro Heeft Last Van Accuprobleem”

De eerste mensen zijn inmiddels in het bezit van Google’s nieuwe Pixel 7 en 7 Pro-smartphones en het lijkt er op dat Google’s vlaggenschip niet geheel probleemloos werkt. Volgens sommige Pixel 7 Pro gebruikers heeft de smartphone namelijk last van een batterijprobleem op zonnige dagen.

Uit berichten van de eerste Pixel 7 Pro-gebruikers blijkt dat de accuduur van de Pixel 7 Pro duidelijk is verbeterd ten opzichte van de Pixel 6 Pro, maar niet in alle gevallen. Sommige gebruikers melden namelijk dat het scherm van de smartphone soms onnodig veel energie verbruikt. Dit zou gebeuren wanneer je op zonnige dagen naar buiten stapt en de helderheid van het scherm wordt verhoogd. In dit geval kan de Pixel 7 Pro in slechts een kwartier maar liefst 10 procent van de accu verbruiken. Het probleem lijkt wereldwijd voor te komen.

Volgens XDA Developers verbruikt het scherm van de Pixel 7 Pro op maximale helderheid 6W aan stroom. Ter vergelijking, het scherm van de Galaxy S22+ verbruikt op maximale helderheid 4W. De hoge verbruik van het scherm in direct zonlicht zou betekenen dat de accu binnen 2 a 3 uur al leeg is.

Het is nog onduidelijk of het om een hardware- of een software-fout gaat. Wel lijkt het probleem alleen voor te komen bij de Pixel 7 Pro, niet bij de reguliere Pixel 7. Als het om een software-fout gaat is het probleem waarschijnlijk eenvoudig op te lossen via een toekomstige update. In het geval van een hardware-fout zijn drastischere stappen nodig. Google heeft zelf nog niet gereageerd.

