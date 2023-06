Nubia Red Magic 8S Pro Krijgt 24GB Werkgeheugen

Nubia heeft een teaser gedeeld voor de aankomende Red Magic 8S Pro gaming-smartphone. Deze teaser maakt duidelijk dat de smartphone maar liefst 24GB werkgeheugen krijgt. Eerder zijn ook al een aantal andere specificaties opgedoken.

Nubia brengt regelmatig krachtige smartphones op de markt die voornamelijk zijn gemaakt voor mensen die zeer actief gamen. Binnenkort krijgen we de Red Magic 8S Pro te zien en de fabrikant heeft op de Chinese website Weibo deze week alvast een teaser geplaatst. Dankzij deze teaser weten we dat de smartphone maar liefst 24GB werkgeheugen krijgt. Het openen van heel veel apps moet dus geen enkel probleem zijn.

De fabrikant heeft ook al laten weten dat de Nubia Red Magic 8S Pro beschikt over een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Het OLED-scherm is waarschijnlijk 6.8-inch groot en heeft een full-HD+ resolutie. De 5000 mAh accu zou ondersteuning hebben voor maar liefst 165W snelladen. Hierdoor is de accu na 15 minuten aan de lader weer volledig opgeladen. De officiële introductie van de Red Magic 8S Pro zal op 5 juli plaatsvinden.

