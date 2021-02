Budget-smartphone Samsung Galaxy A32 4G Officieel Aangekondigd

Nadat Samsung eerder al de Galaxy A32 5G introduceerde heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant nu ook een 4G-variant aangekondigd. De Samsung Galaxy A32 4G heeft een beter scherm en camera en is vanaf halverwege maart in Nederland verkrijgbaar.

Samsung introduceerde de Galaxy A32 5G in januari en iets meer dan een maand later heeft Samsung de Galaxy A32 4G aangekondigd. Het valt op dat er meer verschillen zijn tussen beide toestellen dan alleen 4G- en 5G-ondersteuning. Zo heeft de Galaxy A32 4G een 6,4-inch AMOLED-scherm in plaats van een 6,5-inch LCD-scherm. Het scherm heeft een hogere 90Hz verversingssnelheid en is uitgerust met een in-display vingerafdrukscanner. Bij de 5G-variant zit de vingerafdrukscanner aan de zijkant.

De Galaxy A32 4G maakt gebruik van een nog onbekende 2,0 GHz chipset met 4GB/6GB/8GB werkgeheugen en 64GB/128GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en heeft ondersteunen voor 15W snelladen. Een ander verschil zien we bij de camera. De Galaxy A32 4G heeft namelijk een 64MP hoofdlens, terwijl de Galaxy A32 5G een 48MP hoofdlens heeft. Naast de hoofdlens vinden we nog een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens. In de druppnotch in het scherm zit een 20MP selfie-camera.

De Samsung Galaxy A32 4G is vanaf halverwege maart in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Awesome Violet, Awesome Black, Awesome Blue en Awesome White. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy A32 5G heeft een adviesprijs meegekregen van 279 euro.

