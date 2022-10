Specificaties Van Opvouwbare Google Pixel Fold Gelekt

Geruchten over de komst van een opvouwbare Pixel-smartphone gaan al een lange tijd rond, maar wanneer Google de “Pixel Fold” of “Pixel Notepad” officieel zal introduceren weten we nog niet. Wel zijn er weer een aantal specificaties uitgelekt, waaruit blijkt dat de smartphone waarschijnlijk eenzelfde formaat krijgt als Samsung’s Galaxy Fold 4.

De website 91Mobiles schrijft dat ontwikkelaar Kuba Wojciechowski heeft ontdekt dat het vouwbare scherm van de Google Pixel Fold een 120Hz verversingssnelheid heeft. Het scherm zou ongeveer 7,58-inch groot zijn met een afmeting van 14,8cm bij 12,3cm en een beeldverhouding van 1,2:1. Het scherm heeft een resolutie van 2208×1840 pixels en is ongeveer even helder als het scherm van de Galaxy Z Fold 4.

Intern vinden we verder een Tensor G2-chip, die door Google zelf is gemaakt, een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens en een vingerafdrukscanner die in de aan/uit-knop is geplaatst. We hebben nog geen introductiedatum, maar volgens de geruchten is Google van plan om de Pixel Fold ergens in de eerste helft van 2023 uit te brengen. De website 91mobiles schrijft dat Google mikt op maart 2023.

via [tweakers]