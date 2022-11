Motorola Moto G72 Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 299 Euro

Motorola introduceerde in oktober een nieuwe mid-range smartphone onder de naam Moto G72. Deze smartphone, die onder andere is uitgerust met een 108MP camera, is nu ook in Nederland verkrijgbaar voor een prijskaartje van 299 euro.

De Motorola Moto G72 beschikt over een 6,5-inch pOLED-scherm met een resolutie van 2460 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G99-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De behuizing heeft een IP52-rating gekregen. Ondersteuning voor 5G en draadloos laden ontbreekt.

De Moto G72 draait uit de doos op Android 12 en gebruikers ontvangen drie jaar lang beveiligingsupdates. Ook zal een update naar Android 13 worden uitgerold. De Moto G72 is op dit moment alleen verkrijgbaar in het zwart, maar het is mogelijk dat de kleuren wit en blauw later ook naar Nederland komen.

