Renders Tonen Opvouwbare Google Pixel Fold

Tech-lekker Jon Prosser van Front Page Tech heeft renders gedeeld van de vermoedelijke Google Pixel Fold. Google zal zijn eerste opvouwbare smartphone waarschijnlijk in mei 2023 officieel introduceren.

Berichten over een opvouwbare Pixel-smartphone gaan inmiddels al jaren rond, maar in 2023 moet het dan toch echt gebeuren. Google zal in mei de Pixel Fold introduceren. Verschillende details van de Google Pixel Fold zijn inmiddels al uitgelekt en nu is de smartphone ook te zien op de onderstaande renders van tech-lekker Kon Prosser.

Volgens de geruchten krijgt de Pixel Fold aan beide kanten een 9,5MP camera. Aan de binnenkant zit de camera in de schermrand en aan de buitenkant in een ronde uitsparing. Volgens de geruchten is het vouwbare scherm aan de binnenkant 7,6-inch groot. De bron weet ook te melden dat de vingerafdrukscanner zit verwerkt in de aan/uit-knop en dat de behuizing bestaat uit glas en metaal. Hierdoor zou de Pixel Fold opvallend zwaar zijn. De smartphone krijgt waarschijnlijk een adviesprijs mee van 1799 dollar.

via [tweakers]