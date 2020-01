Sony Xperia 5 Plus Te Zien Op Renders Van OnLeaks

Sony zal later dit jaar een nieuwe smartphone introduceren, maar dankzij renders van de bekende tech-lekker OnLeaks hebben wij alvast een duidelijk beeld van hoe de smartphone er uit komt te zien. Over de naam is nog wat onduidelijkheid, maar OnLeaks speculeert dat Sony de smartphone Xperia 5 Plus noemt.

Op de renders zien we een ontwerp dat duidelijk bij Sony past. Geen drastische veranderingen en nog steeds geen randloos scherm. Het OLED-scherm is volgens de bron 6,6-inch groot met een 21:9-beeldverhouding. Het scherm lijkt niet aan de zijkanten door te lopen, iets dat bij steeds meer vlaggenschip-smartphones juist wel het geval is. Wel zijn de schermranden dunner dan dat we van Sony gewend zijn, maar boven en onder het scherm vinden we nog steeds een rand voor de camera en de speaker.

Aan de zijkant vinden we een vingerafdrukscanner en onderop nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Xperia 5 Plus beschikt over een driedubbele rear-camera, maar de specificaties zijn nog onbekend. Waarschijnlijk gaat het om een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. Ook lijkt een Time of Flight-sensor voor 3D-toepassingen aanwezig te zijn.

Sony zal de Xperia 5 Plus waarschijnlijk eind februari tijdens de MWC in Barcelona officieel introduceren.

