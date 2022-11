De 10 beste poster apps voor Android

Android smartphones zijn erg geschikt voor het uiten van je creativiteit. Er zijn vele apps om de meest unieke posters mee te maken. Wij hebben onderzocht wat de beste poster apps zijn voor Android.

De populaire design tool Canva

Canva is een handige design tool die voor veel meer dan alleen posters maken gebruikt kan worden. Al je grafische ontwerp ideeën kan je realiseren via Canva. De app is beschikbaar op al je Android apparaten en natuurlijk je laptop. Het is een professionele tool waarbij je toegang krijgt tot verschillende thema’s en animaties. Je hebt een gratis Canva versie en een betaalde.

Kies uit miljoenen templates met Desygner

Desygner wordt dagelijks door duizenden mensen gebruikt. Het is een goede tool om de beste content te creëren voor je bedrijf en je merk te promoten. Desygner biedt meer dan een miljoen templates aan. Je kan zelf kiezen wat voor tekst en logo’s je gebruikt. Door de templates hoef je niet helemaal vanaf het begin te ontwerpen. Wil je dit wel, dan kan dat natuurlijk ook met de bibliotheek vol met vormen, fonts en kleuren.

De Poster Maker App

Bij Poster Maker App is de interessantste feature de hoeveelheid stickers. Je hebt een heel gevarieerd sticker aanbod in allerlei categorieën. Van simpele vormen tot dieren en planeten. Alle stickers komen in een eigen stijl en je hebt de mogelijkheid om er je eigen draai aan te geven.

De app is erg makkelijk in gebruikt. Je kan kiezen uit verschillende achtergronden en fonts. Daarna voeg je een tekst, afbeeldingen en nog veel meer toe. Zo ontwerp je de poster helemaal naar eigen smaak.

Adobe Spark Post

Adobe sluit perfect aan op Android apparaten. De mogelijkheden zijn eindeloos en via de Adobe Spark Post app maak je de beste posters. Welk type je ook in gedachten hebt, je kan alles maken met de Adobe app. Na het ontwerpen van je poster kan je gemakkelijk switchen naar je laptop om daar de laatste toevoegingen te doen.

De app is niet alleen voor professionele ontwerpers. Iedereen kan aan de slag. Selecteer mooie grafische ontwerpen, voeg je eigen tekst en afbeeldingen toe en maak gebruik van verschillende stijlen. Alles is mogelijk met de Adobe Spark Post app.

Creëer de ideale poster met PostLab

PostLab is een prima tool om posters en andere grafische dingen te ontwerpen. De app heeft een professionele editor om zelf vanaf het begin te beginnen, of templates om je op weg te helpen. Naast Posters kun je ook collages maken met verschillende foto’s, frames, kleuren en nog veel meer.

Poster ontwerpen uitbesteden

Heb je zelf geen zin om een poster te ontwerpen via een app op je smartphone? Kies er dan voor om het ontwerpen uit te besteden. Online grafisch ontwerpers zijn overal te vinden en staan direct klaar om met je aan de slag te gaan. Zorg dat het doel van je posters duidelijk wordt neergezet en blaas iedereen omver met het ontwerp.