Samsung Deelt Android 13-updateschema Voor Nederlandse Toestellen

Vorige maand deelden we al een Android 13-updateschema voor Samsung-smartphones, maar nu heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant een updateschema vrijgegeven die specifiek voor de Nederlandse markt is gemaakt. Hierdoor weten we wanneer welke smartphone een Android 13-update kan verwachten.

Het Nederlandse updateschema en het eerdere Europese schema zijn vrijwel identiek. Tussen oktober 2022 en februari 2023 rolt Samsung een Android 13-update uit naar maar liefst 57 smartphones. Een hoop vlaggenschip-smartphones hebben de update inmiddels al ontvangen. Android 13 brengt een aantal nieuwe functies en verbeteringen met zich mee, waaronder de nieuwe onderhoudsstand, meer privacy-opties, vernieuwde instellingen en een uitgebreidere kleurenpalet voor het Material You-design.

Hieronder staat het volledige overzicht van alle Samsung-toestellen die de komende maanden een update naar Android 13 ontvangen.

Oktober 2022

– Galaxy S22 (update al uitgerold)

– Galaxy S22+ (update al uitgerold)

– Galaxy S22 Ultra (update al uitgerold)

November 2022

– Galaxy Z Fold 4

– Galaxy Z Fold 3

– Galaxy Z Flip 4

– Galaxy Z Flip 3

– Galaxy S21 Ultra (update al uitgerold)

– Galaxy S21+ (update al uitgerold)

– Galaxy S21 (update al uitgerold)

– Galaxy S21 FE

– Galaxy S20 Ultra (update al uitgerold)

– Galaxy S20+ (update al uitgerold)

– Galaxy S20 (update al uitgerold)

– Galaxy S20 FE

– Galaxy Note 20 Ultra (update al uitgerold)

– Galaxy Note 20 (update al uitgerold)

– Galaxy A53 (update al uitgerold)

– Galaxy A33 (update al uitgerold)

– Galaxy Tab S8+ (update al uitgerold)

– Galaxy Tab S8 (update al uitgerold)

– Galaxy Tab S8 Ultra (update al uitgerold)

– Galaxy Tab S7

– Galaxy Tab S7+

December 2022

– Galaxy Z Fold 2

– Galaxy Z Flip

– Galaxy S10 Lite

– Galaxy Note 10 Lite

– Galaxy A72

– Galaxy A71

– Galaxy A52 (update echter nu al uitgerold)

– Galaxy A52s

– Galaxy A51

– Galaxy A32

– Galaxy M53

– Galaxy M52 (update echter nu al uitgerold)

– Galaxy M33

– Galaxy M32

– Galaxy XCover 6 Pro

– Galaxy XCover Pro

– Galaxy Tab S7 FE 5G

– Galaxy Tab S7 FE

Januari 2023

– Galaxy A23

– Galaxy A22

– Galaxy A13

– Galaxy A12

– Galaxy M22

– Galaxy M12

– Galaxy XCover 5

– Galaxy Tab S6 Lite

– Galaxy Tab Active 4 Pro

– Galaxy Tab Active 3

– Galaxy Tab A8

– Galaxy Tab A7 Lite

Februari 2023

– Galaxy A04s

– Galaxy A03

– Galaxy A03s

via [droidapp]