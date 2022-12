Render En Video Tonen Opvouwbare Oppo Find N2 Flip

Er zijn beelden opgedoken die een nieuwe opvouwbare smartphone van Oppo tonen. Op de render en hands-on video zien we de Oppo Find N2 Flip die moet gaan concurreren met de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Motorola Razr 2022.

Op de onderstaande beelden zien we de Oppo Find N2 Flip. De opvouwbare smartphone heeft volgens de geruchten een 6,8-inch vouwbaar scherm en een 32MP selfie-camera. Achterop zien we een verticaal scherm dat 3,26-inch groot is en een dubbele rear-camera met twee grote lenzen. Deze camera heeft volgens de geruchten een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De lenzen zijn afkomstig van Sony.

Intern zou de Oppo Find N2 Flip zijn uitgerust met een MediaTek Dimensity 9000+ processor en een 4300 mAh accu die met 44W kan snelladen. Naar verwachting brengt Oppo de smartphone ook buiten China op de markt, maar informatie over een releasedatum hebben we nog niet.

via [droidapp]