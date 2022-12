Officiële Render Toont Ronde Camera-module Van OnePlus 11

Er is een officiële render van de OnePlus 11 opgedoken. De render toont de achterkant van de nieuwe vlaggenschip-smartphone, die is uitgerust met een grote ronde camera-module. We zien de OnePlus 11 in de kleuren zwart en groen.

Naar verwachting verschijnt de aankomende vlaggenschip-smartphone van OnePlus in het eerste kwartaal van 2023 in Europa op de markt. Er zijn echter al een hoop details opgedoken van de OnePlus 11. Zo is de achterkant van de smartphone nu te zien op de onderstaande render, die is gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks. Het zou gaan om een officiële render.

Uit de render kunnen we opmaken dat de OnePlus 11 in ieder geval in de kleuren Forest Emerald en Volcanic Black op de markt verschijnt. De groene uitvoering heeft een glimmende afwerking en de zwarte uitvoering heeft een matte afwerking. Ook is duidelijk dat de smartphone is uitgerust met een grote ronde camera-module. Deze module bestaat uit drie lenzen en een ledflitser.

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus 11 over een 6,67-inch scherm met een QHD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, tot 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een nog onbekende zoomlens. De OnePlus 11 is waarschijnlijk vanaf het eerste kwartaal van 2023 in Europa verkrijgbaar, maar mogelijk verschijnt de smartphone al eerder in China op de markt.

via [androidplanet]