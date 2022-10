Motorola Razr 2022 Uitgebracht In Nederland Voor 1199 Euro

Motorola heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphone aangekondigd voor de Nederlandse markt. De Razr 2022 krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 1199 euro. Dit is een flinke prijs, maar een stuk minder duur dan zijn voorganger.

Motorola introduceerde de Razr 2022 in augustus al voor de Chinese markt, maar in Nederland moesten we nog even geduld hebben. Nu de smartphone officieel voor de Nederlandse markt is uitgebracht weten we ook de adviesprijs. Dit is namelijk 1199 euro. Geen klein prijskaartje, maar wel een groot verschil met zijn voorganger.

De Motorola Rarz 2022 heeft een flinke makeover gekregen, waardoor de smartphone er nu een stuk moderner uit ziet en intern beschikt over krachtigere hardware. Het 6,7-inch opvouwbare OLED-scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een 144Hz-ververssnelheid en dunne schermranden. Aan de buitenkant vinden we nog een tweede “QuickView”-scherm dat 2,7-inch groot is en een resolutie heeft van 800 bij 573 pixels.

Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 3500 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en 13MP groothoeklens. Deze camera heeft optische beeldstabilisatie en is dankzij het “QuickView”-scherm ook te gebruiken voor het maken van selfies. Een microSD-slot en 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreken en de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

De Motorola Rarz 2022 heeft een spatwaterdichte behuizing (IP52-rating), draait op Android 12 met de MyUX-schil en is alleen verkrijgbaar in de kleur matzwart voor een adviesprijs van 1199 euro.

