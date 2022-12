“Camera Van Xiaomi 13 Ultra Krijgt Gimbalstabilisatie”

Volgens de laatste geruchten beschikt de aankomende Xiaomi 13 Ultra over een camera met gimbalstabilisatie. De smartphone krijgt waarschijnlijk dezelfde 1-inch-camerasensor als zijn voorganger, de Xiaomi 12S Ultra. Het is nog onduidelijk of de Xiaomi 13 Ultra ook in Europa op de markt zal verschijnen.

De Xiaomi 13 Ultra is de volgende vlaggenschip-smartphone van Xiaomi. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een vierdubbele rear-camera met een 1-inch IMX989-sensor van Sony. Deze sensor heeft een 50MP resolutie en een oppervlakte van 120 vierkante millimeter. Veel details over de andere camera’s ontbreken nog, maar naar verwachting gaat het om een groothoeklens en twee zoomlenzen die 3x en 8x kunnen inzoomen.

Xiaomi was van plan om de Xiaomi 13 Ultra vorige week te introduceren, maar deze introductie is om onbekende reden uitgesteld. Het is nog onduidelijk of de Xiaomi 13 Ultra ook in Europa op de markt verschijnt. De Xiaomi 12S Ultra is dit jaar namelijk alleen in China uitgebracht.

via [tweakers]