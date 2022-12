Vermeende Specificaties Van Sony Xperia 10 V Uitgelekt

Sony zal volgend jaar weer een aantal nieuwe smartphones uitbrengen, waaronder de Xperia 10 V. De eerste specificaties van deze smartphone zijn inmiddels opgedoken. De compacte mid-ranger krijgt een iets groter 6,1-inch scherm en de nieuwe Snapdragon 6 Gen 1-chipset.

De Xperia 10 V krijgt een iets groter scherm dan zijn voorganger. De smartphone beschikt namelijk over een 6,1-inch scherm in plaats van een 6,0-inch scherm. Het 6,0-inch scherm van de Xperia 10 IV heeft een 60Hz verversingssnelheid, maar het is nog onduidelijk wat voor verversingssnelheid het scherm van de Xperia 10 V krijgt.

Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5150 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen. Details over de camera’s ontbreken nog, maar de huidige Xperia 10 IV heeft een driedubbele camera met een 12MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 8MP telelens.

De officiële introductie van de Xperia 10 V zal waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2023 plaatsvinden, dus we moeten nog even geduld hebben en de geruchten met een korrel zout nemen.

via [droidapp]