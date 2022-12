Besparen Op Jouw Internet, TV en Andere Vaste Kosten

We willen allemaal genieten van de nieuwste gadgets en het gemak van abonnementen die ons toegang geven tot zaken als het internet, de TV en telefonie. We willen echter ook besparen, zodat we wat geld over houden voor een leuke vakantie, dat feestje waar je al zo lang naar uit kijkt of een nieuwe smartphone. Daarom bespreken wij in dit artikel een aantal manieren om geld te besparen op abonnementen en andere jaarlijkse kosten.

Abonnementskosten

Vrijwel iedereen krijgt te maken met maandelijkse kosten voor het internet, de TV-zenders, een mobiele abonnement en misschien wel streamingdiensten zoals Netflix. De kosten voor al deze verschillende abonnementen kan flink oplopen. Daarom is internet en tv vergelijken erg belangrijk. Door gebruik te maken van een vergelijker krijg je in één oogopslag alle aanbieders te zien die diensten aanbieden die aan jouw wensen voldoen. Je ziet direct welke aanbieder het voordeligste is, zodat de keuze eenvoudig en snel gemaakt is.

Wanneer je een internet-, tv- en telefoon-abonnement nodig hebt is het verstandig om te kijken naar een alles-in- één pakket, waarbij je voor één maandelijks bedrag toegang krijgt tot al deze diensten. Een alles-in-een pakket is doorgaans namelijk voordeliger dan twee of drie losse abonnementen.

Abonnement combineren met smartphone

Een mobiele abonnement kun je los aanschaffen, maar telecomproviders bieden doorgaans ook de optie om een abonnement te combineren met een nieuwe smartphone. De kosten voor deze smartphone worden dan verspreid over de contractperiode van je abonnement. Hierdoor betaal je maandelijks een paar tientjes meer, maar krijg jij bij je abonnement wel een nieuwe smartphone thuisgestuurd. Doorgaans ben je met deze optie iets voordeliger uit dan wanneer je een los abonnement afsluit en vervolgens een losse smartphone aanschaft. Let er wel op dat wanneer je een abonnement afsluit in combinatie met een smartphone die duurder is dan 250 euro een BKR-registratie vereist is.

Losse smartphone, TV of laptop kopen?

Ben je niet opzoek naar een abonnement, maar wel naar een nieuwe smartphone of misschien een betere TV? Dan zijn er bepaalde tijden in het jaar waar je deze producten extra voordelig in huis kunt halen. Zo Bieden veel bedrijven eind november op Black Friday grote kortingen aan. Deze kortingen gelden vaak voor de hele week, tot en met Cyber Monday. Ook in december kun je vaak leuke kerstaanbiedingen vinden.

Daarnaast kun je een smartphone vaak voordeliger aanschaffen wanneer de opvolger van dit toestel op komst is. Introduceert Samsung bijvoorbeeld de Galaxy S23, dan zal hoogstwaarschijnlijk de prijs van de Galaxy S22 dalen. Ben jij iemand die niet perse de nieuwste snufjes hoeft, dan is dit een goede tijd om een nieuwe smartphone in huis te halen.