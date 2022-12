Deze Asus-smartphones Ontvangen Android 13-update

Asus is kortgeleden begonnen met de uitrol van Android 13 voor de Zenfone 9. De Taiwanese fabrikant heeft nu aangegeven wanneer andere smartphones van het bedrijf dezelfde update kunnen verwachten.

Android op Asus-smartphones is doorgaans vrij kaal, waar een hoop gebruikers fan van zijn. We zien dit ook bij de Android 13-update. Wel brengt de update uiteraard de nieuwe functies met zich mee die Google heeft toegevoegd aan het besturingssysteem. Denk aan meer privacy-opties, een nieuwe mediaspeler, de mogelijkheid om applicaties in verschillende talen te gebruiken en een verbeterde quick settings paneel. Ook heeft Asus een QR code scanner voor het vergrendelscherm en het klembord toegevoegd.

Dezelfde Android 13-update zal de komende maanden worden uitgerold naar andere vlaggenschip-smartphones van Asus. Het volledige overzicht zie je hieronder:

December 2022

– ASUS Zenfone 9 (al uitgerold)

Januari 2023

– ASUS Zenfone 8

– ASUS Zenfone 8 Flip

Eerste kwartaal van 2023

– ROG Phone 6D

– ROG Phone 6D Ultimate

– ROG Phone 6

– ROG Phone 6 Pro

Tweede kwartaal van 2023

– ROG Phone 5

– ROG Phone 5s

