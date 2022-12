Compacte Asus Zenfone 9 Ontvangt Android 13-update

Gebruikers van de Zenfone 9, de compacte vlaggenschip-smartphone van Asus, kunnen nu de Android 13-update downloaden. De nieuwste versie van Android brengt een aantal verbeteringen met zich mee.

Ook Asus is inmiddels begonnen met de uitrol van Android 13. De update is nu te downloaden op de high-end Zenfone 9. De update is 800MB groot en brengt onder andere meer privacy-opties, een nieuwe mediaspeler, de mogelijkheid om applicaties in verschillende talen te gebruiken en een verbeterde quick settings paneel met zich mee. De update installeert ook gelijk de beveiligingspatch van december 2022.

Asus rolt updates niet uit op basis van de regio, maar op basis van de serial nummers van zijn smartphone. Hierdoor is het moeilijk in te schatten wanneer de Android 13-update voor jouw smartphone beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen, controleer dan even handmatig op updates via de instellingen op de Zenfone 9.

via [androidplanet]