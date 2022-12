Render Toont Nieuw Design Van Oppo Find X6-serie

Op het internet is een render geplaatst door de bekende tech-lekker Evan Blass. Deze render toont de Oppo Find X6, die een totaal ander design krijgt dan de Oppo Find X5-serie. Oppo zal de smartphone waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023 officieel introduceren.

Evan Blass is een zeer goedgeïnformeerde bron, dus wanneer hij een render van een nog onaangekondigde smartphone deelt is de kans groot dat deze informatie klopt. Op de onderstaande render zien we dit keer de Oppo Find X6. Het valt op dat de smartphone er heel anders uitziet dan zijn voorganger. De Find X6 heeft nu een opvallend grote rechthoekige camera-module met daarin drie lenzen en een ledflitser. Het gaat vermoedelijk om een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens.

Ook zien we het logo van Hasselblad, de camerafabrikant waarmee Oppo samenwerkt, en de tekst ‘Powered by Marisillicon‘. Deze Marisillicon-beeldchip van Oppo moet zorgen voor betere opnames in verschillende (licht)omstandigheden.

Specificaties van de Oppo Find X6 ontbreken nog, maar omdat het om een high-end smartphone gaat kunnen we een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor en een AMOLED-scherm met een hoge verversingssnelheid verwachten. Oppo introduceerde de Find X5-serie eind februari van dit jaar, dus de kans is groot dat we de Find X6-serie in februari 2023 te zien krijgen.

via [androidplanet]