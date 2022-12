“Oppo Find X6 en Find X6 Pro Zijn Bijna Identiek”

Oppo zal in 2023 de opvolger van de Oppo Find X5 introduceren en de eerste beelden en specificaties zijn inmiddels uitgelekt. Volgens de laatste geruchten verschillen de Oppo Find X6 en de Find X6 Pro slechts op één punt van elkaar. Op de hoofdlens na zijn namelijk alle specificaties gelijk.

Dit schrijft de doorgaans goedgeïnformeerde bron Digital Chat Station op de Chinese social media site Weibo. Volgens de bron heeft de Find X6 dezelfde specificaties als de Find X6 Pro, maar krijgt alleen het Pro-model een moderne 1-inch-sensor als hoofdlens. Waarschijnlijk gaat het om de Sony IMX989-sensor. Wel krijgt de reguliere Find X6 een prima driedubbele camera met drie 50MP lenzen. Het gaat om een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens.

Vorige week lekte al de eerste render uit waarop de achterkant van de Oppo Find X6 te zien is. Deze render toont een opvallend grote camera-module met daarop de teksten “Hasselblad” en “Powered by Marisillicon“. We gaan er verder vanuit dat de high-end smartphones gebruikmaken van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor en dat de smartphones zijn uitgerust met een AMOLED-scherm.

via [hardware.info]