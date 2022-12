“Motorola Werkt Aan High-end ThinkPhone”

Motorola lijkt te werken aan een nieuwe smartphone met de naam ThinkPhone. Het zou gaan om een high-end smartphone met een behuizing die bestaat uit premium materialen. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de smartphone op de markt zal brengen.

Het lijkt er op dat Motorola voor de ThinkPhone heeft samengewerkt met moederbedrijf Lenovo. Lenovo is namelijk ook verantwoordelijk voor de ThinkPad. De eerste details van de ThinkPhone zijn gedeeld door de website The Tech Outlook.

Volgens de bron is de ThinkPhone een high-end smartphone met een frame van aluminium en een achterkant van ‘Aramid Fiber’. Aramid Fiber is waarschijnlijk een type carbon dat ook aanwezig is op laptops. Het 6,6-inch AMOLED-scherm neemt vrijwel de gehele voorkant in beslag en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 32MP selfie-camera en achterop zien we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een dieptelens.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 1-processor met 8GB tot 12GB werkgeheugen en 128GB tot 512GB opslagruimte. Er is ondersteuning voor 68W snelladen en 15W draadloos laden. De behuizing heeft een IP68-certificering gekregen en meet 158,7 bij 74,4 bij 8,3 millimeter. De ThinkPhone weegt 189 gram en de vingerafdrukscanner zit verwerkt onder het scherm.

Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de ThinkPhone officieel zal introduceren.

via [androidplanet]