“Introductie Samsung Galaxy S23-serie Op 1 Februari”

Volgens een bekende bron zal het Samsung Galaxy Unpacked 2023-evenement plaatsvinden op 1 februari 2023. Tijdens dit evenement zal de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung onder andere de Galaxy S23-serie introduceren.

Dit schrijft tech-lekker Ice Universe. Volgens de bron zal Samsung de nieuwe vlaggenschip-smartphone introductie op woensdag 1 februari 2023. Samsung zou wel rekening houden met mogelijke coronarestricties die het evenement in gevaar kunnen brengen en daarom heeft het bedrijf een backup plan. Als de presentatie op 1 februari niet door kan gaan zal de introductie een week later plaatsvinden.

Op het Samsung Galaxy Unpacked 2023-event krijgen we meerdere producten te zien. Zo verwachten we naast de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra ook nieuwe draadloze oordopjes en mogelijk nieuwe smartwatches. De toestellen in de Galaxy S23-serie krijgen waarschijnlijk een beter scherm, een grotere accu en de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor.

via [androidplanet]