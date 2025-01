Samsung Galaxy S23-serie En Galaxy S24 FE Ontvangen Januari-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingsupdate. De januari-update staat klaar voor de smartphones in de Galaxy S23-serie en voor de Galaxy S24 FE. Na de installatie van de update is de beveiliging van de vier smartphones weer helemaal up-to-date.

Ben jij in het bezit van een Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra of Galaxy S24 FE, dan hebben wij goed nieuws. Gebruikers van deze smartphones kunnen nu namelijk een nieuwe update downloaden die de beveiligingspatch van januari 2025 installeert. De januari-patch bestaat uit enkele tientallen patches van Google en Samsung die kwetsbaarheden in Android en Samsung’s One UI-schil dichten. Hierdoor ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Verschillende gebruikers melden dat ze de januari-update al hebben ontvangen, maar updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Ben jij in het bezit van een Galaxy S24 FE? Dan moet je helaas nog wat langer geduld hebben.

