Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Update Met Camera-verbeteringen

Samsung rolt een grote camera-update uit naar de Galaxy S23, S23 Plus en de S23 Ultra. De update moet zorgen voor een snellere camera, een betere autofocus, verbeterde foto’s en meer.

De Galaxy S23-serie is Samsung’s nieuwste vlaggenschip-smartphone, die vanaf begin dit jaar verkrijgbaar is. De smartphone maakt zeer mooie foto’s, maar de camera is niet perfect. Met de nieuwste update wil Samsung bestaande problemen oplossen en de kwaliteit en ervaren verbeteren. De update rolt als eerste uit in Zuid-Korea, maar andere landen zullen snel volgen.

De update moet onder andere de scherpte en prestaties bij weinig licht verbeteren. De verbeteringen zijn vooral merkbaar wanneer je foto’s maakt met de groothoeklens en IOS is ingeschakeld. Ook de beeldstabilisatie moet beter werken wanneer je in full-hd met 60 beelden per seconde aan het filmen bent. Verder moeten foto’s in 50 of 200 megapixel scherper zijn en moet verfijnde beeldstabilisatie zorgen voor een minder knipperend beeld.

Daarnaast kan de camera nu beter overweg met bewegende onderwerpen en gezichtsherkenning en heeft Samsung een optie toegevoegd die het mogelijk maakt om een foto te maken voordat de camera de juiste autofocus heeft gevonden. Dit is bijvoorbeeld handig als je een momentopname echt niet mag missen. Je kunt in de instellingen zelf aangeven of je wel of niet altijd de scherpste foto wilt maken.

Het is onduidelijk wanneer de update in Nederland uitrolt, maar als er tijdens de uitrol in Zuid-Korea geen problemen opduiken kunnen we de update zeer snel verwachten.

via [androidplanet]