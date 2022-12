Ook India Gaat USB-C Verplichten

Onlangs schreven wij al dat in de EU vanaf 24 december 2024 alle smartphones verplicht gebruik moeten maken van een USB-C poort. De Indiase regering heeft nu ook aangegeven dat in India vanaf 2025 alleen apparaten met een USB-C poort op de markt mogen worden gebracht.

Nu de Indiase markt ook USB-C gaat verplichten zullen budget-smartphones met een ouderwetse micro-USB aansluiting snel tot het verleden horen. India is namelijk een van de grootste markten voor apparaten met een ouderwetse micro-USB aansluiting. In India zijn budget-smartphones en andere voordelige gadgets namelijk populairder dan in bijvoorbeeld de EU.

Rohit Kumar Sing, de Indiase minister voor consumentenzaken, geeft aan dat India Europa opvolgt en op deze manier hoopt de hoeveelheid e-waste in India te verminderen. “De richtlijn gaat drie maanden na de Europese wet, die een USB-C-poort voor mobiele apparaten verplicht, van kracht.” “Het doel is om het aantal opladers per huishouden terug te dringen en daardoor ook de hoeveelheid e-waste in te perken.” De Indiase overheid zal ook kijken of het mogelijk is om in de toekomst een universele laadpoort voor smartwatches en andere wearables te verplichten.

via [tweakers]