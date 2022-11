Renders Tonen Xiaomi 13 Pro

Xiaomi werkt aan de opvolger van de Xiaomi 12 Pro, die mogelijk volgende maand zal worden uitgebracht. Voor de officiële introductie zijn echter al verschillende details uitgelekt. Zo zou de Xiaomi 13 Pro nu te zien zijn op de onderstaande renders.

De renders zijn gedeeld door de website Zoutons en gemaakt door de bekende tech-lekker OnLeaks. De renders tonen een smartphone met aan de achterkant een grote camera-module, waarin drie lenzen zitten verwerkt. Specificaties van de camera’s hebben we nog niet, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. Dit is namelijk ook het geval bij de Xiaomi 12 Pro. Alle drie de lenzen van de Xiaomi 12 Pro hebben een 50MP resolutie.

Voorop vinden we een 6,65-inch scherm die de gehele voorkant in beslag neemt en een ronde uitsparing heeft voor de selfie-camera. Volgens eerdere geruchten beschikt de Xiaomi 13 Pro intern over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. Het scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid.

Xiaomi zal de Xiaomi 13 Pro naar verwachting volgende maand introduceren in thuisland China. In Europa moeten we waarschijnlijk nog een paar maanden langer wachten voordat de smartphone bij ons in de winkels ligt.

via [androidplanet]