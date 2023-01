OnePlus Nord CE 2 Lite Ontvangt Android 13-update

Nadat OnePlus de Android 13-update eerder al uitrolde naar de OnePlus 8-, 9- en 10-series, komt de update nu ook binnen op de voordelige OnePlus Nord CE 2 Lite. Android 13 brengt een hoop nieuwe functies en een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

De nieuwe update voor de Nord CE 2 Lite installeert de OxygenOS 13-schil. Deze schil is gebaseerd op Android 13 en bevat meerdere nieuwe functies en features. Denk hierbij aan een aangepaste ‘Aquamorphic’-design, de nieuwe ‘Meeting Assistant’ functie, een verbeterde Always-on-display, een verbeterde Quick Settings menu, een Sidebar Toolbox en stabiliteitsverbeteringen. Ook installeert de update gelijk de beveiligingspatch van december 2022. Hierdoor is de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date.

Updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het tot een paar weken duren voordat de OxygenOS 13-update bij alle gebruikers is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen van de smartphone.

via [droidapp]