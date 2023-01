Cameraglas Van Google Pixel 7 (Pro) Breekt Spontaan

Verschillende gebruikers van de Google Pixel 7 (Pro) klagen over een merkwaardig probleem. Het glas dat de camera’s aan de achterkant van de smartphone beschermt breekt namelijk spontaan. Zowel op Twitter als Reddit zijn klachten en foto’s opgedoken.

De Google Pixel 7 (Pro) kampt met een opmerkelijk probleem. Het glas dat de twee of drie lenzen aan de achterkant van de nieuwe vlaggenschip-smartphone moet beschermen barst bij sommige gebruikers namelijk spontaan. Het gekke is dat het glas barst terwijl de gebruiker op dat moment niks opvallends doet. Het glas barst dus niet door een val of stoot, maar op een willekeurig moment.

Wat wel de reden is voor het breken van het glas weten we niet, maar mogelijk heeft het te maken met een plotselinge verandering in de temperatuur of een fabrieksfout. Google heeft zelf nog geen statement gegeven. Ook weten we niet bij hoeveel Pixel 7 (Pro)-smartphones het cameraglas is gebroken.

via [androidplanet]