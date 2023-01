Voel de ‘thrill’ van een live casino

Het geroezemoes bij de tafels, juichende mensen, het tegen elkaar tikken van glazen, opzwepende muziek en de spanning die te snijden is… er gaat niets boven een avondje uit in het casino. Maar soms heb je helemaal geen zin om je netjes aan te kleden en door de kou naar een casino te gaan. Heb je dan al eens live casino gespeeld via het internet? Alle spanning van het echte casino, maar dan thuis achter je computer.

Livestream met het casino

Bij een live casino lijkt het alsof je echt in het casino aanwezig bent. Via de livestream sluit je aan bij de roulette tafel of speel je Black Jack. De croupier legt soms echte fiches bij je neer, zodat je meer zicht hebt op je uitgaven. Vervolgens worden er echte kaarten gedeeld, echte inzetten gedaan en draait het echte balletje door het roulettewiel. Soms is het mogelijk om via de liveverbinding met de croupier te praten, zodat je dezelfde interactie hebt als in het casino zelf. Voor de beste beleving doe je een koptelefoon op of gebruik je draadloze oordopjes, zodat je niets hoeft te missen.

Beste spellen om te spelen

Omdat roulette en Black Jack in een open setting worden gespeeld, zijn deze het meest geschikt voor een live casino. Iedereen mag bij roulette immers zien waar je op inzet en bij Black Jack liggen de kaarten altijd open. Daarom worden deze casino spellen het meest live aangeboden. In het live casino van Kansino is het mogelijk om een VIP stream te starten of gewoon aan te sluiten bij een andere stream. Dit is vergelijkbaar met de VIP tafel in het casino of dat je bij een andere tafel aanschuift.

Gameshows

Naast interactie met de croupier en live een spel spelen, zijn er ook zogeheten live gameshows. Denk hierbij aan snel inzetten op een rad van fortuin of het live spelen van Monopoly. Een spelleider bedient het rad of gooit de dobbelstenen, terwijl je meekijkt en inzet. Bij deze spellen ben je niet altijd in direct contact met de spelleider via een webcam, maar er kan wel gechat worden.

Redenen om live casino te spelen

De belangrijkste reden voor het live spelen van casino spellen, is de spanning en de interactie. Dit maakt de casino belevenis veel echter. Bovendien hoef je je niet per se aan een dresscode voor het casino te houden. Speel wanneer je wil en stop wanneer je wil. Als je alleen even een rondje roulette wil doen, dan is bij online spelen de verleiding minder groot om daarna nog een gokje te wagen bij andere spellen. Je kan veel gerichter een gokje wagen. En zeg nu zelf, het is toch veel leuker om naar een leuke dame of heer te kijken die de kaarten voor je deelt?

Tips voor online gokken

Of je nu naar het casino gaat of live casino speelt, het is belangrijk dat je goede afspraken maakt met jezelf. Geef niet teveel geld uit en laat je geregeld uitbetalen. Stop op tijd met gokken, zodat het leuk blijft. Want een gokje wagen hoort vooral leuk te zijn. En als je wat wint is dat zeer zeker mooi mee geworden. Probeer eens de spanning van het live casino. Je kan met kleine bedragen meedoen aan het spel.