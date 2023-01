Verwachtingen rondom de Samsung Galaxy S23

Binnenkort is het weer zover. Er komt weer een nieuwe Samsung telefoon uit! Deze lancering genereert veel enthousiasme op het internet. Hierbij komen natuurlijk ook vele geruchten kijken waarbij het moeilijk is te weten wat je moet geloven. Na wat onderzoek te hebben gedaan, zetten we hier informatie rondom de kleuren, varianten, processors, displays, en prijzen voor je op een rijtje.

Kleuren en varianten

De afgelopen jaren hebben de S21 en S22 naast het standaardmodel ook een Plus en Ultra variant uitgebracht. Ook dit jaar zal de S23 deze collectie imiteren. De kleuren die deze mobiele telefoon zal aannemen, worden verwacht in het beige, zwart, groen en het lichtroze. Bij de S22-serie had elke variant zijn eigen kleuren. De Ultra-serie bijvoorbeeld was ook in het Burgundy beschikbaar wat niet bij de gewone variant het geval was. Dit betekent dat voor de duurdere en betere varianten van de S23 waarschijnlijk ook nog extra kleuren zullen komen kijken.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 processor

De onlangs uitgebrachte Samsung Z Fold4 en Z Flip4 kregen een nieuwe processor genaamd de Snapdragon 8+ Gen 1 welke is geproduceerd door het bedrijf Quallcomm. Voorheen hadden de Samsung telefoons een processor van eigen huis genaamd de Exynos chip, maar volgens Sammobile zal vanaf de S23-serie overgestapt worden op de chips van Quallcomm. Het is verwacht dat de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 processor geïmplementeerd zal zijn in alle Samsung S23 modellen. De gebruikers van de Z Fold4 en Z Flip4 waren namelijk erg te spreken over de Snapdragon 8+ Gen 1 processor in dat model, en die trend zal waarschijnlijk doorzetten.

Displaygrootte en vormen

Qua display is er helaas nog niet heel erg veel betrouwbaars vindbaar behalve dat er waarschijnlijk niet erg veel zal veranderen ten opzichte van de S22-serie. De standaardmodellen van de S23 zullen volgens de laatste geruchten weer een 6.1 inch OLED-scherm hebben met een verversingsnelheid van 120 Hertz. Voor de andere modellen is er nog weinig te zeggen, behalve de verwachting dat de S23 Ultra een groter

camera-eiland zou krijgen met een dikkere omlijsting. Dit zou een gevolg zijn van een upgrade aan de camera’s die wel hun ruimte nodig hebben in een telefoon zoals deze.

Prijzen

Om te kunnen concurreren en in de prijsranges van de klanten te kunnen blijven, wordt verwacht dat deze ongeveer gelijk zullen zijn aan de prijzen van de S22-serie. De prijs wordt hoger naarmate je een betere variant neemt. Volgens Tech Advisor waren bij de lancering de prijzen van de S22-serie met 8 GB opslaggeheugen 879 EUR, 1079 EUR, en 1279 EUR voor respectievelijk de standaardvariant, de Plus, en de Ultra. De ene bron denkt dat het voor de S23 lager zal liggen, maar de ander verwacht dat het hogere prijzen zal betreffen door materiaaltekorten.

Allesomvattend zal de volgende editie van de Samsung Galaxy serie weer veel geruchten ontkrachten, maar wellicht ook bevestigen. Wat de echte specificaties zijn, gaan we zien in februari 2023. Ben jij enthousiast geworden van deze verwachtingen? Laat het ons weten in de reacties!