“OnePlus Komt In Juni Met Nord 3”

Volgende maand zal OnePlus de OnePlus 11 voor de Europese markt introduceren. De nieuwe vlaggenschip van OnePlus is echter niet de enige smartphone die de fabrikant in de eerste helft van 2023 zal introduceren. Volgens de laatste geruchten kunnen we rond juni namelijk ook de OnePlus Nord 3 verwachten.

Dit schrijft de website MySmartPrice op basis van betrouwbare bronnen. De OnePlus Nord 3 is de opvolger van de Nord 2T en is een betaalbare smartphone die intern de codenaam “Larry” heeft gekregen. De Nord 3 zou op dit moment worden getest in India en zal in juni of juli officieel worden aangekondigd. We verwachten dat de Nord 3 ook in de Benelux op de markt verschijnt.

Veel details over de OnePlus Nord 3 zijn nog niet uitgelekt, maar volgens eerdere geruchten krijgt de smartphone een snelle MediaTek-processor en een 6,7-inch scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. We moeten echter nog lang wachten op de officiële introductie van de Nord 3. Voor die tijd kijken wij eerst uit naar de OnePlus 11, die op 7 februari voor de Europese markt gepresenteerd zal worden. OnePlus introduceerde de OnePlus 11 begin deze maand al voor de Chinese markt.

